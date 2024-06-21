

تنطلق منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا اليوم، بمواجهة تجمع بين سلوفاكيا وأوكرانيا في دوسلدورف.



وستكون المباراة بين فريقين قدم كل منهما بداية مختلفة عن الآخر في الجولة الأولى، حيث فجر منتخب سلوفاكيا أول مفاجأة في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره البلجيكي، وتقاسم صدارة المجموعة الخامسة مع رومانيا.



على النقيض، قدم منتخب أوكرانيا بداية متواضعة بعد الخسارة أمام نظيره الروماني (3-0)، في الجولة الأولى، ليصبح مطالبا بالفوز على منافسه السلوفاكي من أجل الحفاظ على آماله في حجز مقعد في دور الـ 16.



وبقيادة مدربه الإيطالي فرانشيسكو كالزونا، قدم منتخب سلوفاكيا مباراة مميزة أمام نظيره البلجيكي في الجولة الأولى، ولعب دفاعه وحارس مرماه مارتين دوبرافكا، دورا في خروج المباراة لصالح فريقهم.



ورغم الفرص العديدة التي سنحت للمنتخب البلجيكي في المباراة، بل انه سجل هدفين عن طريق لوكاكو لم يتم احتسابهما بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، نجح المنتخب السلوفاكي في التصدي للضغط ببسالة دفاعية، وتألق مدافعه ميلان سكرينيار، لاعب باريس سان جيرمان، وزميله لاعب الوسط ستانيسلاف لوبوتوكا، لاعب نابولي، بالإضافة إلى صاحب الهدف، إيفان سكرانز، مهاجم سلافيا براغ التشيكي.



أما المنتخب الأوكراني فلم يقدم شيئا يذكر في مواجهة رومانيا، واستسلم لضغط منافسه ومنحه فرصة تسجيل ثلاثة أهداف، جعلت من بداية الفريق سيئة ومحبطة للجماهير الأوكرانية.



ورغم وجود العديد من اللاعبين المميزين في صفوف أوكرانيا مثل أولكساندر زينتشنكو، مدافع آرسنال، وميهايلو مودريك، جناح تشلسي، وأرتيم دوفبيك، مهاجم جيرونا، لم ينجح الفريق الأوكراني في تحقيق بداية جيدة في البطولة، وسيكون مطالبا باستعادة توازنه قبل مواجهة بلجيكا الصعبة في الجولة الأخيرة.