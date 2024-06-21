

واصل نجم وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي إثارة الجدل بعد إصابته العنيفة بكسر في الأنف خلال مواجهة النمسا في الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا «يورو 2024». حيث ذكرت قناة «TF1» الفرنسية أن مبابي سافر مع بعثة «الديوك» إلى مدينة لايبزيغ الأربعاء استعدادا لمواجهة هولندا اليوم على ملعب «ريد بل أرينا» في مدينة لايبزيغ. من جانبها، أضافت قناة «RMC سبورت»: «رغم أنه لا يزال هناك شك قوي حول مشاركة مبابي في المباراة، فإن النجم الفرنسي لم يستبعد نفسه من المشاركة». وأشارت إلى أن هذه الخطوة ربما تنذر بتواجد مهاجم ريال مدريد الإسباني في قائمة فرنسا لمواجهة هولندا. ولفتت أيضا إلى أن«منتخب فرنسا حريص على عدم المخاطرة مع مبابي، مما يهدد بتفاقم إصابته». وينتظر مبابي (25 عاما) قناعا طبيا لارتدائه في التدريبات والمباريات، بخلاف حاجته إلى عملية جراحية ستجرى في وقت لاحق. واكتفى كيليان بأداء تدريبات منفردة الأربعاء قبل السفر إلى لايبزيغ، حيث قام بالركض بالكرة حول ملعب بادربورن.