بدأ الانقلاب الصيفي في سورية ونصف الكرة الشمالي فلكيا لهذا العام أمس في تمام الساعة 23:50. وكان طول النهار 14 ساعة و22 دقيقة و38 ثانية، وهو أطول نهار في سورية في عام 2024، وفقا لما قاله نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية عبدالعزيز سنوبر.

وقال سنوبر لموقع «أثر» إن الانقلاب الصيفي عادة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يكون في الفترة الممتدة بين 20 و22 من شهر يونيو، وأهم ما يميزه أن الشمس تشرق من أقصى نقطة ميل لها شمالا من جهة الشمال الشرقي، وتغرب من أقصى نقطة ميل لها شمالا من جهة الشمال الغربي، كما تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان، وهو أقصى خط عرض شمالي تصل إليه الشمس خلال العام ما يؤدي إلى انعدام ظل الأجسام في وقت الظهيرة (وقت الزوال) في الأماكن الواقعة على مدار السرطان.

ويعتبر يوم الانقلاب الصيفي هو بداية لزيادة عدد دقائق الليل تدريجيا على حساب النهار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبالعكس بالنسبة للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية حيث تتناقص عدد دقائق الليل تدريجيا على حساب النهار الذي يحل فيه فصل الشتاء.

وفيما يخص طول فصل الصيف، يبين سنوبر أنه يستمر فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ابتداء من مساء أمس وحتى يوم الاعتدال الخريفي المصادف يوم الأحد 22/9/2024، أي يبلغ طول فصل الصيف 93 يوما، و15 ساعة، و52 دقيقة.

وكان رئيس الجمعية الفلكية السورية د.محمد العصيري قال سابقا لـ «أثر» إنه مع بدء فصل الصيف سنكون أمام أكثر الأشهر حرارة وهي يونيو ويوليو وأغسطس وبداية شهر سبتمبر، مبينا أنه عادة ما يكون شهر أغسطس الأعلى حرارة في سورية ومعظم دول نصف الكرة الشمالي، مضيفا أن الدراسات العالمية تؤكد أن أغسطس هذا العام سيحطم الأرقام القياسية من جهة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، إذ سيسجل العالم أجمع ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة، وبالطبع فإن سورية ستسجل ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة.