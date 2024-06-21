

تذمر المدرب زلاتكو داليتش من الاستخفاف بما حققه مع المنتخب الكرواتي، وذلك ردا على الانتقادات الموجهة إليه بعد التعادل مع ألبانيا 2-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس أوروبا ألمانيا 2024 في كرة القدم. وتواجه كرواتيا خطر الخروج من الدور الأول للبطولة القارية التي بدأتها بخسارة قاسية أمام إسبانيا 0-3، قبل أن تفرط بالفوز على ألبانيا بتلقيها هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وسيكون لوكا مودريتش ورفاقه بحاجة إلى الفوز على إيطاليا حاملة اللقب في الجولة الثالثة الأخيرة الإثنين للدخول في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي للبطولة الكبرى الخامسة تواليا.



ووجد داليتش نفسه تحت نار الانتقادات في بلاده بعد هذه البداية الصعبة، وذلك رغم قيادته المنتخب لنهائي مونديال 2018، نصف نهائي مونديال 2022، ونهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي في مشوار لم يسبقه إليه أي مدرب في تاريخ البلاد.



وقال المدرب البالغ 57 عاما: «سنبذل قصارى جهدنا كي نستعد لإيطاليا. لقد تعلمت بعض الأشياء في هذه الأعوام الـ 7، حيث كانت النجاحات أكثر بكثير من الإخفاقات. أنا معتاد أيضا على الانتقادات. أقول دائما إنها مسؤوليتي (نتائج المنتخب)».



وتابع بمرارة «أدرك أنه عندما نفوز بالميداليات، فإن دوري لا يعني شيئا وأني هنا (مع المنتخب) بالمصادفة، لكن هذه هي الحال في كرواتيا».



وشككت وسائل الإعلام الكرواتية في قرار داليتش المتعلق بتجديد الثقة باللاعبين المخضرمين، حيث تمسك بثلاثي خط الوسط المكون من مودريتش وماتيو كوفاتشيتش ومارسيلو بروزوفيتش ضد ألبانيا، لكنه استبدل الأخير خلال استراحة الشوطين بابن الـ 21 عاما لوكا سوتشيتش الذي تألق في الشوط الثاني.



وقال داليتش: «أختار مع الجهاز الفني ما أعتقد أنه الأفضل. بالطبع، البعض الآخر (من اللاعبين) يتمتع بالجدارة، لكني أشرك الذين أعتقد أنهم الأفضل»، مضيفا: «ربما ينطبق هذا على اللاعبين الأكبر سنا وسأظل بجانبهم طوال حياتي، لكن أولئك الذين يستحقون اللعب، هم من يلعبون».