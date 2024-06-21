أكد مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان أن «دي مانشافت» يريد الفوز بكل المباريات دون التفكير في المنافسين المحتملين وذلك عقب حجزه أولى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني ليورو 2024 بفوزه على المجر 2-0 مساء الأربعاء في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي.



وقال ناغلسمان: «نريد إنهاء البطولة في المركز الأول، هذا مهم. نريد الفوز بجميع المباريات ثم سننظر إلى من سنلعب ضده. لاتزال هناك مباراة أخيرة ضد سويسرا في الدور الأول. لا يمكننا التأثير على المباريات الأخرى».



بدوره، أشاد مدافع ريال مدريد أنتونيو روديغر بمواطنه موسيالا «العظيم» بعد المباراة. وقال: «هذا الرجل، انه جيد جدا. مراوغاته وكل شيء، يخاطر في مواقف معينة لكن لا بأس، ولهذا السبب نحن المدافعين موجودون هناك»، مشيرا إلى «أنه استثنائي».



من جهته، قال الحارس المخضرم مانويل نوير الذي عادل الرقم القياسي لنظيره الايطالي جانلويجي بوفون كأكثر حراس المرمى خوضا للمباريات في كأس أوروبا بـ17 مباراة: «كنا مصممين على الفوز اليوم وتأكيد مستوانا ضد اسكتلندا».



في المقابل، انتقد المدرب الإيطالي للمنتخب المجري ماركو روسي قرار الحكام باحتساب الهدف الأول للمنتخب الألماني، كما عبر المجريون عن غضبهم من تجاهل الحكم الهولندي داني ماكيلي احتساب خطأ بسبب التحام غوندوغان مع المدافع أوربان ما أدى إلى فقدان الأخير لتوازنه والكرة التي انتزعها لاعب وسط برشلونة وهيأها لموسيالا.



وقال روسي عقب نهاية المباراة: «لم أبحث يوما عن أعذار. لكن الحكم الليلة استخدم معايير مزدوجة»، كما وجه سهامه نحو حكام الفيديو المساعد لعدم تدخلهم، حيث تم تثبيت هدف موسيالا بعد مراجعة سريعة لـ«VAR». وتابع: «من وجهة نظري كانت ألمانيا مرشحة إلى الفوز على أي حال، لكن الحكم كان الأسوأ على أرض الملعب».



بدوره، قال غوندوغان انه مندهش من رد فعل لاعبي المجر، مصرا على أنه لم يرتكب أي خطأ أثناء المنافسة على الكرة مع أوربان.