حرمت صربيا نظيرتها سلوفينيا من تحقيق فوزها الأول، في ثاني مشاركة لها بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا عام 1991، بعدما فرضت عليها تعادلا متأخرا 1-1 في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة وذلك تحت أنظار رئيسة سلوفينيا ناتاسا بيرك موسار التي حضرت اللقاء.



فعلى ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ، كانت سلوفينيا في طريقها إلى تحقيق فوز أول بهدف الظهير الأيمن جان كارنيتشنيك (69)، لكن البديل لوكا يوفيتش عادل النتيجة في وقت متأخر (90+5). ولاتزال الفرصة سانحة أمام المنتخبين لعبور دور المجموعات، بعدما رفعت سلوفينيا رصيدها إلى نقطتين عقب التعادل مع الدنمارك 1-1 في الجولة الأولى، فيما حققت صربيا أول نقطة عقب خسارتها أمام إنجلترا 0-1. وستلعب سلوفينيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات مع إنجلترا، فيما ستلعب صربيا مع الدنمارك. المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، وشهدت ضياع العديد من الفرص المحققة للتسجيل.



إلى ذلك، هدد الاتحاد الصربي لكرة القدم بالانسحاب من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقامة حاليا في ألمانيا، حيث ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الاتحاد الصربي هدد بالانسحاب من البطولة إذا لم يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبات صارمة ضد كرواتيا وألبانيا. وأوضحت أن جماهير كلا المنتخبين أطلقت هتافات مسيئة ضد صربيا خلال مباراتهما مساء الأربعاء، في ظل التوترات السياسية التي بدأت بين البلدان منذ زمن بعيد. وتابعت الصحيفة أن الهتافات المسيئة لم تلق قبولا لدى الاتحاد الصربي الذي دعا أعلى هيئة إدارية لكرة القدم الأوروبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال الأمين العام للاتحاد الصربي يوفان سورباتوفيتش: «ما حدث فضيحة وسنطلب من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات حتى إذا كان ذلك على حساب عدم استكمال البطولة». وأضاف: «نحن على يقين بأنهم سيعاقبون، لأنهم استجابوا بالفعل لندائنا بإبعاد الصحافي الألباني من البطولة».