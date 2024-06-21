ناصر العنزي



الماكينة الألمانية لا تتوقف، فما بالكم اذا كانت البطولة على أرضهم وبين جماهيرهم، فمن الطبيعي أن يكون «المانشافت» أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزين مستحقين على اسكتلندا والمجر، بانتظار المواجهة مع سويسرا بعد غد الأحد التي تعادلت مع اسكتلندا بهدف لكل منهما، وسجل لاعبها المخضرم شاكيري هدفا جميلا للغاية، عندما استغل تقدم الحارس وأرسل الكرة بلمح البصر من خارج المنطقة إلى المرمى، والملاحظ في هذه البطولة تكرار الأهداف الجميلة في كل مباراة، ومنها ايضا هدف التركي أردا غولر (19 سنة) لاعب ريال مدريد في مرمى جورجيا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.



والحقيقة ان مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان، والذي نال نصيبا من الهجوم الإعلامي بإصراره على تواجد القائد غوندوغان والحارس مانويل نوير مع المنتخب الحالي، أمامه فرصة لا تعوض لإحراز اللقب رغم صعوبة الأدوار الإقصائية ليصبح أصغر مدرب (36 عاما) يفوز بلقب كأس اوروبا.



٭ لم تكن مباراة سلوفينيا وصربيا ممتعة فحسب، بل كانت أشبه بسكتة قلبية أصابت لاعبي وجمهور سلوفينيا ومدربهم ماتياس كيك بعدما كانوا في الطريق لإعلان تأهلهم لدور الـ 16، وبينما الحكم يتأهب لإطلاق صافرة النهائية نفذت صربيا ركلة «النجاة» الركنية الاخيرة فطالت رأس البديل لوكا يوفيتش الكرة وحولتها هدف التعادل (90+5)، لتخسر سلوفينيا فرصة تاريخية بتحقيق أول فوز لها طوال مشاركتها في كأس اوروبا!



٭ هولندا لم تهزم فرنسا إلا مرة واحدة في آخر ثماني مواجهات، حيث كان التفوق حليف «الديوك الفرنسية» التي أكدت أنها «عقدة» الهولنديين، فهل يواصل الفرنسيون انتصاراتهم أم يحل الهولنديون العقدة الليلة في المواجهة التي يحتضنها ملعب «ريد بول آرينا» بمدينة لايبزيغ على صدارة المجموعة الرابعة، ويدخل المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم وصفوفه خالية من هدافه كيليان مبابي بسبب أنفه المكسور في المباراة الماضية امام النمسا، الأمر الذي يضمن للدفاع الهولندي استنشاق الهواء النقي على فترات.