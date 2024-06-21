تعادل منتخب إنجلترا مع نظيره الدنمارك 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب «دوتش بانك بارك» في فرانكفورت الألمانية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، ليرفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط بصدارة المجموعة، فيما وصل المنتخب الدنماركي إلى النقطة الثانية في المركز الثالث.اتسم الشوط الأول بالندية والإثارة في أغلب فتراته، تقدم هاري كين للمنتخب الإنجليزي (18)، وعادل النتيجة مورتين هجولماند للمنتخب الدنماركي (34)، ولم يستطع كلا الفريقين من اضافة هدف ثان، ليخرجا متعادلين إيجابا.وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وبأفضلية واضحة لمنتخب «الأسود الثلاثة»، لكن أيا من الفريقين لم يستطع تسجيل هدف التقدم والحسم، وأجرى المدربان الدنماركي كاسبر هيولماند، والإنجليزي غاريث ساوثغيت عدة تبديلات في منتصف الشوط، لكن أيا من الفرص التي تهيأت لمهاجمي الفريقين لم تستثمر إلى هدف، لتنتهي المواجهة على ما انتهى عليه الشوط الأول بالتعادل 1-1.