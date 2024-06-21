مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن إعلان الدفعة الأولى من ترشيحات المواطنين وفق خطة التوظيف الجديدة سيكون بحد أقصى الإثنين المقبل الموافق 24 الجاري. وأوضحت المصادر أن العمل يتم حسب ضوابط وبنود آلية خطة التوظيف الجديدة التي تحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين المتقدمين الباحثين عن عمل. وكشفت عن أن عدد الدفعة الأولى يفوق



الـ 3000 مواطن، وأن عمليات ترشيح المواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي الراغبين في العمل بالقطاعات الحكومية ستستمر وستتبعها دفعات لاحقة بأعداد مماثلة خلال المتبقي من يونيو الجاري والشهر المقبل وفقا للتخصص الذي يقابل الوظيفة المناسبة في كل جهة.



ومن الأهمية ذكر أن الديوان وضع خطة للترشيح تستهدف التخصصات التي كانت في حالة ركود ولم يكن عليها طلب في السابق، إلى جانب استحداث مسميات وظيفية جديدة لتشمل الهندسة الصناعية والكيميائية والبترول والتخصصات الأدبية والإنسانية والدبلومات الفنية بأنواعها ودبلوم القانون، وحملة الثانوية والشهادات الأقل.