‏تحت أنظار ملك إسبانيا فيليب السادس، خطفت إسبانيا فوزا مثيرا من نظيرها الإيطالي حامل اللقب بهدف نظيف في القمة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024، ليرفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط ويضمن التأهل الى دور ال16.

‏هدف اللقاء الوحيد جاء بالنيران الصديقة بقدم ريكاردو كالافيوري في الدقيقة (55) والذي دخل التاريخ من الباب الخلفي حيث بات أول إيطالي يحرز هدفا عكسيا في مرماه ببطولة اليورو.

وستلعب إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات الاثنين المقبل مع ألبانيا صاحبة النقطة الوحيدة، فيما ستلعب إيطاليا صاحبة ال3 نقاط مع كرواتيا صاحبة النقطة الوحيدة.