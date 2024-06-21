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فاز المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة «يورو 2024»، سجل هدف المباراة الوحيد ريكاردو كالافيوري لاعب إيطاليا بالخطأ في مرماه (55).



وتصدر «الماتادور» المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بينما تجمد رصيد «الآزوري» عند 3 نقاط.



وفي التفاصيل، بادرت إسبانيا بالضغط العالي والاستحواذ كعادتها، ومرر نيكو ويليامز كرة عرضية من اليسار داخل منطقة الجزاء نحو بيدري الذي أرسلها برأسية متقنة أبعدها الحارس دوناروما في الدقيقة 2.



وأرسل موراتا كرة عرضية من الطرف الأيسر نحو نيكو ويليامز داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 11، وصوب ألفارو موراتا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس دوناروما (23)، وواصل دوناروما تألقه بالتصدي لتسديدة صاروخية من فابيان رويز (24).



واستمرت محاولات الإسبان بتسديدة من فابيان رويز في الدقيقة 41، لكنها كانت ضعيفة ووصلت بسهولة بين أحضان دوناروما.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني كاد بيدري أن يسجل الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 51 بتسديدة داخل المنطقة لامست القائم الأيسر.



وتقدم المنتخب الإسباني في النتيجة بهدف عكسي من ريكاردو كالافيوري (55)، إذ أرسل نيكو ويليامز كرة عرضية وضعها مدافع المنتخب الإيطالي بالخطأ في شباك زميله دوناروما.



وكاد لامين يامال أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة على حدود المنطقة مرت ملامسة للعارضة الأفقية (59).



وحرمت العارضة نيكو ويليامز من إضافة الهدف الثاني بعد تصويبة مقوسة صاروخية من داخل المنطقة (70).



وحاول البديل أيوزي أن يسجل الهدف الثاني لإسبانيا بمحاولتين في الوقت بدلا من الضائع لكن الحارس دوناروما تألق في التصدي للتسديدتين، لتنتهي المباراة بفوز «الماتادور» الإسباني ليضمن تأهله الى الدور الـ 16 في صدارة المجموعة.























