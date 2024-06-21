أكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان أن كيليان مبابي قائد المنتخب سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة للفريق في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، أمام هولندا اليوم الجمعة رغم إصابته بكسر في الأنف خلال الفوز 1-0 على النمسا. وتعرض مبابي (25 عاما) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي كي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا.

وقال ديشان للصحافيين أمس : كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح بعد هذه الصدمة الكبيرة التي تعرض لها. أمس الأول كان مبابي قادرا على الخروج والقيام ببعض الأنشطة. وسيكون هذا هو الحال اليوم أيضا. وواصل: لذا فقد سارت الأمور في الاتجاه الصحيح لضمان أن يكون جاهزا لمباراة اليوم. وارتدى مبابي أمس الخميس القناع المصنوع خصيصا له لأول مرة وتدرب به بشكل طبيعي، وقال ديشان: نعم، كيليان سيرتدي قناعا، لستم بحاجة حقا إلى معرفة التفاصيل حول هذا القناع.

وكانت هولندا قد حققت الفوز في مباراتها الأولى أيضا، إذ حولت تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على بولندا.

والفائز بمباراة اليوم سيحسم صدارة المجموعة ويضمن التأهل إلى دور ال16.