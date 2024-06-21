توج فريق نادي الكويت لكرة قدم الصالات الخميس بطلا للدوري العام للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على نظيره كاظمة بنتيجة (9-4) في نهائي النسخة الـ 14 من البطولة الذي أقيم على صالة نادي النصر.

وقام الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح القناعي ومدير إدارة مسابقات الصالات المغلقة فراج الفراج بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى للموسم الرياضي (2023-2024) وهي الكويت وكاظمة صاحب المركز الثاني والتضامن الثالث.

وحسم "الأبيض" لقب البطولة بفوزه في المباراة النهائية الثانية من أصل 3 مباريات في ذات الدور إذ فاز في الأولى بركلات الترجيح 6-5 وبذلك لا يستدعي لعب المباراة الأخيرة.

ويعتبر الكويت أكثر الأندية حصولا على اللقب بواقع 6 بطولات يليه كاظمة ب 3 ألقاب ثم القادسية واليرموك بلقبين لكل منهما فيما حقق السالمية اللقب مرة واحدة.