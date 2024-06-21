ميسي يكسر رقما تاريخيا استمر 71 عاما

عزز منتخب الأرجنتين سجله في المباريات الافتتاحية لـ كوبا أمريكا عبر التاريخ بالفوز على كندا في افتتاح النسخة 48 من البطولة بهدفين دون رد سجلهما خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز بالشوط الثاني من اللقاء.



وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الحالية من كوبا أمريكا بمشاركة 16 منتخبا بواقع 10 من أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية. وأقيم اللقاء على ملعب مرسيدس بنز معقل أتلانتا يونايتد الأمريكي، وهو واحد من الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026.

وعبر تاريخ بلاد الفضة في المباريات الافتتاحية لكوبا أمريكا لم يخسروا من قبل بواقع 8 انتصارات و3 تعادلات فيما خسر منتخب كندا مباراته الأولى في مشاركته الأولى بالبطولة عبر تاريخه.



وتضم المجموعة الأولى أيضا كل من تشيلي وبيرو ويلتقيا في فجر السبت بالثالثة فجرا بتوقيت الكويت.



وشهد اللقاء مشاركة ليونيل ميسي اساسيا ليصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ بطولة كوبا أمريكا على الإطلاق ب 35 مباراة متخطيا الحارس التشيلي سيرخيو لينفنجستون الذي ظل رقمه صامدا منذ عام 1953 حتى تجاوزه ميسي بعد 71 عاما.



ويحتل ميسي ايضا المركز السابع برصيد 13 هدفا في ترتيب هدافي كوبا أمريكا تاريخيا والتي يتصدرها كل من البرازيلي زيزينو والأرجنتيني نوبيرتو مينديز برصيد 17 هدفا.



وعن كسره للرقم القياسي كأكثر اللاعبين ظهورا في كوبا أمريكا قال: "قلتها دائما إنني لست الشخص الذي يركز على الأرقام القياسية، أنا فقط أريد الاستمتاع بكوبا أمريكا وأقدم أفضل ما لدي".