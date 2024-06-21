استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة سفير أرمينيا لدى إسرائيل «لتوجيه توبيخ صارم» ليريفان بعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب بيان رسمي.



وقال البيان «عقب اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية السفير الأرميني لتوجيه توبيخ صارم» ليريفان.



جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الجمعة الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أن «الوضع حرج في غزة».



وقالت الوزارة في بيان «إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين».



وأشارت إلى أن «يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة» مذكرة برغبتها في «التوصل إلى هدنة» في الحرب المستمرة في قطاع غزة.



ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأرميني وكتب على منصة إكس «هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال».



وفي نهاية مايو اعترفت إسبانيا وايرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.