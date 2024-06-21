قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني نجح في إعادة هيكلة العمل الخيري من خلال وضع قاعدة بيانات دقيقة تحصر كل المواطنين الأكثر احتياجا، ما جعل أموال التبرعات تسير في طريقها الصحيح وتوسع قاعدة المستفيدين منها، متابعا: «هذا السر وراء نجاح هذا الكيان الذى يجمع تحت مظلته قرابة 34 كيانا تنمويا وخدميا أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية».



وأكد وكيل لجنة الزراعة، بحسب «اليوم السابع»، أن التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية بعيدا عن المنافسة والشو الإعلامي لتكون مصلحة الإنسان في المقام الأول، مؤكدا أن هذا الكيان يواصل ملحمته الإنسانية في الداخل والخارج، على مدار العامين الماضيين لتغير مفهوم وشكل العمل الخيري في مصر.



ونوه إلى أن التحالف الوطني نجح على الصعيد العربي المتمثل في قوافل المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية لأشقائنا في غزة.