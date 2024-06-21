قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة دون طيار روسية الصنع من طراز Forpost-R هاجمت ما وصفتها بمجموعة من المسلحين السوريين، كانوا يخططون لـ«هجوم إرهابي» على منشأة لمعالجة النفط شرقي سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يوري بوبوف، أن طائرة استطلاع وهجوم روسية دمرت مجموعة من المسلحين بالقرب من مصفاة نفط بغداد في الصحراء السورية.



ولم يحدد نائب رئيس المركز الروسي موقع الاستهداف بدقة أو الجهة التي استهدفتها الطائرة الروسية، في حين لم يصدر أي إعلان من قبل أي طرف محلي عن الغارة التي تحدثت عنها الدفاع الروسية.



وفي المنطقة نفسها، تنتشر خلايا من تنظيم داعش وتنشط هذه الخلايا باستهدافات متفرقة لعناصر من الجيش السوري عبر كمائن وعبوات ناسفة.



ولم يعلن التنظيم نفسه عن أي هجوم بالمنطقة عبر معرفاته الرسمية المعتادة.



وتعتبر البادية السورية الممتدة بمحاذاة الحدود السورية- العراقية ذات نشاط كثيف من حيث عمليات تنظيم داعش الذي انتهت سيطرته الفعلية في سورية والعراق منذ عام 2019، عندما سيطرت قوات سوريا الديموقراطية قسد التي يهيمن عليها الأكراد، بدعم من التحالف الدولي على آخر معاقلة في بلدة الباغوز شرقي دير الزور.