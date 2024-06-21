أرسلت «الإدارة الذاتية»، التي أعلنها المسلحون الأكراد في شمال شرق سورية، شاحنات محملة بالقمح إلى العراق عبر تجار محليين كعينة قبل إرسال كمية أكبر من محصول المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، لبيعها في الأسواق العراقية.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصدر مطلع أن «ثلاث شاحنات على الأقل نقلت عينات من أنواع ودرجات مختلفة للقمح المنتج في مناطق شمال شرقي سورية إلى داخل الأراضي العراقية لعرضها على تجار عبر معبر الوليد وكميات أخرى هربت عبر الحدود».

وأوضح المصدر إن «قوات سوريا الديموقراطية (قسد) أوكلت مهمة التصدير إلى تجار مقربين منها يملكون علاقات مع تجار العراق وإقليم كردستان بهدف أبرام صفقة لنقل عشرات آلاف الأطنان من محصول القمح بعد الاتفاق على السعر وفق نوعية ودرجة القمح المعروض».

وأكد المصدر إنها ليست المرة الأولى التي تبيع قيها «الإدارة الذاتية» كميات من القمح السوري لتجار عراقيين وغالبا ما كان يهرب بشاحنات متوسطة عبر الحدود العراقية.

وحددت «الإدارة الذاتية» قبل نحو شهر سعر شراء القمح من الفلاحين في مناطق شمال شرقي سوريا، ب31 سنتا أميركيا مقابل الكيلوغرام الواحد، والسعر الجديد أقل من العام الفائت، الذي كان ب43 سنتا أميركيا فيما حدد حكومة دمشق، سعر شراء القمح ب 5500 ليرة سورية (36 سنتا أميركيا).

وقال مصدر من الإدارة الذاتية، لموقع تلفزيون «سوريا» إن مخزون القمح في مراكز وصوامع الإدارة الذاتية يتجاوز مليوني طن من القمح في الوقت الحالي فيما تستمر عملية استلام القمح للموسم الحالي.

وأوضح المصدر إن حاجة مناطق شمال شرقي سورية سنويا تصل إلى قرابة 600 ألف طن من القمح وهذا يعني وجود فائض كبير من القمح في مخازن وصوامع المنطقة.

وأشار إلى أن «تحديد الإدارة الذاتية سعر شراء القمح هذا العام ب31 سنتا أميركيا كان الهدف منه بيع كافة محصول المنطقة لدمشق وتهريبه عبر تجار إلى دول الجوار بهدف تحقيق أرباح مادية كون الإدارة كانت تناقش أمام عدم شراء القمح أو الاستفادة منه كونها ليست بحاجة للقمح للعام الحالي والقادم».

ولفت المصدر إلى أن «العراق على سبيل المثال حدد سعر الطن الواحد من القمح بأكثر من 560 دولارا أميركيا وفي أسوء الأحوال يمكن للإدارة الذاتية كسب أكثر من 100 دولار مربحا في حال بيعها للطن الواحد بسعر 410 دولارا لتجار عراقيين».

بموازاة ذلك، نقل موقع «سوريا» عن مصدر أن «لقاءات مكثفة بين مسؤولي مالية الإدارة الذاتية من كوادر»حزب العمال الكردستاني«(PKK) ومسؤولين سوريين خلال الأيام الماضية أفضت إلى اتفاق بتوريد كمية 500 ألف طن من القمح على دفعات وبسعر 36 سنتا».

وأضاف المصدر: «أعلمت كوادر (PKK) قبل أيام مسؤولي الإدارة الذاتية السوريين في المجلس التنفيذي وهيئتي الاقتصاد والزراعة بأنهم لن يشتروا القمح بسعر أعلى من 32 سنتا أميركيا بذريعة عدم توفر ميزانية مالية وبسبب امتلاء غالبية الصوامع بمخزون العام الفائت» بحسب المصدر.

وكانت «قسد» بدات يوم الإثنين الفائت، بتوريد الدفعة الأولى من القمح الذي تسلمته من مزارعي مناطق شمال شرق سورية إلى مراكز استلام الحبوب التابعة لدمشق في جنوب مدينة القامشلي.

وبحسب مصدر فإن شاحنات «نقلت أكثر من 2500 طن من القمح من مركز استلام الحبوب في قرية قسرك شمالي الحسكة إلى مراكز استلام الحبوب الحكومية بريف القامشلي».