

استؤنفت المظاهرات الشعبية المناهضة ل«هيئة تحرير الشام» ومتزعمها أبو محمد الجولاني، المتواصلة منذ أشهر في شمال غرب سورية.



وردد المتظاهرون اليوم الجمعة هتافات وحملوا لافتات مطالبة بإسقاط الجولاني وبكف يد جهاز الأمن العام والإفراج عن المعتقلين واستقلالية المؤسسات المدنية والقضاء وغيرها العديد من المطالب، حيث خرج المئات في مظاهرات عديدة في مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب للتأكيد على هذه المطالب.



وانطلقت المظاهرات في مدينة إدلب وبلدات كللي وأرمناز وأريحا وبنش وكفرتخاريم ومعرة مصرين ومخيمات دير حسان وأطمة في ريف إدلب، كما خرجت مظاهرات في مدينة الأتارب وبلدتي أبين سمعان والجينة بريف حلب الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



وقال موقع «عنب بلدي» ان الناشطين اطلقوا على المظاهرات «جمعة على العهد ماضون إخوة لن نخون».



ويأتي استمرار المظاهرات بعد إفراج الهيئة عن بعض المعتقلين، وورود شهادة بوجود معتقلين أطفال، منهم طفلة بعمر خمس سنوات.

وكان ناشطون طالبوا قيادة «تحرير الشام» و«مجلس الإفتاء الأعلى» ومجلس القضاء الأعلى بإخراج الطفلة وأخواتها وقريناتها من المنفردات، وإخراج الأطفال من أقبية السجون فورا، دون قيد أو شرط.



وفي 15 يونيو الجاري تجمعت عشرات النساء أمام مبنى المحكمة العسكرية التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن وأزواجهن وأقربائهن المعتقلين في سجون الهيئة لمشاركتهم فرحة العيد وقضائه بين عائلاتهم.