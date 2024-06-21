رغم تعهده سابقا بالقيام بأكبر عملية طرد للمهاجرين في حال عودته للرئاسة، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية يجب أن تمنح «تلقائيا» الإقامة الدائمة للأجانب الحاصلين على تعليم عال في الولايات المتحدة، في وقت تعد الهجرة قضية رئيسية في الحملة الرئاسية.



وقال الرئيس السابق في مقابلة مع بودكاست All-In «يجب أن تحصلوا تلقائيا في إطار شهادتكم على البطاقة الخضراء لتتمكنوا من البقاء في هذا البلد».



والبطاقة الخضراء أو «غرين كارد» هي الاسم الذي يطلق على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.



وسئل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر عن قيود متعلقة بالهجرة قال المحاور إنها تحد من تنافسية الولايات المتحدة و«قدرتها» على جذب الاشخاص «الأفضل والألمع إلى أميركا».



وقال ترامب إنه «يعرف قصص أشخاص تخرجوا من جامعة مرموقة.. ويريدون بشدة البقاء هنا. كان لديهم خطة عمل لكن لا يمكنهم ذلك. إنهم يعودون إلى الهند، إلى الصين. ويقومون بالأعمال نفسها في هذه البلدان ويصبحون من أصحاب المليارات ويوظفون آلاف الناس. وكان يمكن القيام بذلك هنا».



وتأتي تصريحات الجمهوري، المغايرة لمواقفه التقييدية المعتادة المتعلقة بالهجرة، بعد أيام قليلة على إعلان منافسه الديموقراطي جو بايدن أنه يريد تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لبعض المهاجرين من حملة شهادات التعليم العالي في الولايات المتحدة الذين تلقوا عرض عمل في البلاد.



وقال الرئيس الأميركي الحالي «يمكننا تأمين الحدود (مع المكسيك) وتوفير سبل قانونية للهجرة».



وانتهز الديموقراطي بايدن الفرصة لانتقاد سلفه، معتبرا أنه من «الفضيحة» القول، إن المهاجرين «حيوانات تسمم دماء» البلاد في اشارة إلى تصريح سابق لترامب.



من جهته، أكد فريق حملة ترامب الذي يعد بعمليات طرد جماعي إذا فاز، أن إجراءات بايدن «ستغذي بلا شك جرائم المهاجرين».



بموازاة ذلك، أعلنت الناشطة الأميركية في الأعمال الخيرية ميليندا فرينش غيتس الزوجة السابقة لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس تأييدها للرئيس جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، معتبرة أنه المرشح الأفضل للنساء.



وقالت على منصة إكس «لم أؤيد مرشحا رئاسيا من قبل. لكن انتخابات هذا العام ستنطوي على أهمية كبرى بالنسبة إلى النساء والعائلات، لدرجة أنني هذه المرة لا أستطيع السكوت».



وأضافت «النساء يستحقن قائدا يهتم بالقضايا التي يواجهنها ويلتزم حماية سلامتهن وصحتهن وقوتهن الاقتصادية وحقوقهن الإنجابية وقدرتهن على المشاركة بحرية وبشكل كامل في ديموقراطية فاعلة».



وقالت فرينش غيتس التي استقالت أخيرا من رئاسة مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إن التناقضات بين بايدن ومنافسه الجمهوري ترامب «أكبر ما تكون، والرهانات أعلى ما تكون».



وختمت «سأصوت للرئيس بايدن».