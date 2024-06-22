قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن وقف إطلاق النار الفوري في غزة هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات، في حين أشاد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بدور قطر في الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى.



وأضاف رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع ألباريس في مدريد، أنه يتعين على الدول أن تقوم بخطوات لدعم حل الدولتين، معتبرا أن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية ومهمة جدا.



ورأى أن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجنب تبعات الصراعات بالشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدا في الوقت ذاته رفض ازدواجية المعايير وسيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع.



وقال رئيس الوزراء القطري إن بلاده تعول على شركائها لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار في غزة وبدء عملية سياسية، لافتا إلى أن قطر تعمل على التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.



من جهته، دعا ألباريس إلى وقف إطلاق النار في غزة وعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط يسفر عن إقامة دولة فلسطينية.



وقال ألباريس لقناة الجزيرة، إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية جاء من باب العدالة ومن أجل السلام ولدوافع إنسانية، مشيرا إلى أن إسبانيا مع حل الدولتين وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفها بالهجمات الإرهابية.



واعتبر أن «وقف العمليات العسكرية في رفح ضروري وسنبذل ما بوسعنا لدعم القانون الدولي»، مشددا على أن عدم التمييز بين المدنيين والمسلحين أمر لا ينبغي السماح به، كما أدان أي انتهاك وتدمير للمنشآت المدنية ومنع وصول المساعدات.



من جهة أخرى، رحبت الرئاسة الفلسطينية الجمعة باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، معتبرة القرار الشجاع خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



وأعربت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شكرها لأرمينيا على هذه الخطوة الحكيمة التي تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص أرمينيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه وحقه في تقرير المصير.



وأشار البيان إلى أن القرار الحكيم من أرمينيا يأتي كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار إستراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما انه يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع.



وكانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت الجمعة الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدما نحو السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أن «الوضع حرج في غزة».



وقالت الوزارة في بيان «إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين».



من ناحية ثانية، شهدت العلاقة المعقدة في كثير من الأحيان بين البيت الأبيض ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حلقة جديدة من التوتر، بعد أن انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وتيرة تسليم المساعدات العسكرية الأميركية.



واعتبر البيت الأبيض أن تصريحات نتنياهو بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأميركية لبلاده «مهينة».



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن «تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه».



وأضاف كيربي «لا توجد دولة أخرى تفعل المزيد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس والتهديدات الإقليمية الأخرى».



وكان نتنياهو صرح في مقطع ڤيديو بأنه رغم تقديره للدعم الأميركي خلال حرب غزة «إلا أنه من غير المعقول أن الإدارة الأميركية حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر عن إسرائيل».



وأكد أن بلاده تحتاج الأسلحة الأميركية في «حرب من أجل وجودها»، ذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.



وقال نتنياهو في بيان «أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاجه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها».



ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة الجمعة واستهدف القصف الإسرائيلي القطاع المحاصر الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس منذ هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.



وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مقتل اثنين من جنوده خلال المعارك في وسط قطاع غزة ما رفع إلى أكثر من 310 عدد العسكريين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع في 27 أكتوبر.



والجمعة استهدف القصف المدفعي ومن دبابات مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة فضلا عن مناطق أخرى في وسطه وشماله من بينها مخيم النصيرات ومحيط دير البلح.



وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل بالعثور على جثث خمسة موظفين بلديين بين انقاض مبنى تابع للبلدية تعرض للقصف في وسط مدينة غزة في شمال القطاع.



واستهدف قصف من دبابات حي الزيتون في المدينة على ما أفادت وكالة فرانس برس.



وقال الجيش الإسرائيلي إن القتال على الأرض يتواصل في منطقة رفح «حيث تم القضاء على عدة إرهابيين».



وعلى صعيد المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان بشكل ملح، أكد ريتشارد بيببركورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية الجمعة أن «الهدنة التكتيكية» اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة «لم يكن لها أي تأثير» على وصول المساعدات الإنسانية.



وقال ينس لايركه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حالات الطوارئ إن المساعدات الإنسانية «كانت قليلة جدا».