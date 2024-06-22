أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية المتخصصة في الألعاب الرياضية غياب قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي عن مواجهة اليوم أمام هولندا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكاس أمم اوروبا، بسبب اصابته بكسر في الأنف اثناء المباراة السابقة امام النمسا "1-0" ، حيث سيتواجد غريزمان في خط المقدمة بحانب تورام، فيما تشهد المباراة تواجد تشوامبيني في خط الوسط، فيما أبلغ الاتحاد الاوروبي UEFA الاتحاد الفرنسي بمنع مبابي من ارتداء قناع به علم بلاده لأنه مخالف للوائح الاتحادين الدولي والاوروبي، وتطلب منه ارتداء قناع بلون واحد لا يحمل اي رمز سياسي أو ديني.