

دمشق ـ هدى العبود



تلقت «الأنباء» دعوة لحضور مسرحية «ساعة واحدة فقط» على مسرح القباني الشهير بدمشق، ويعتبر انه أبو المسارح السورية والعربية، وتتناول مسرحية «ساعة واحدة فقط» أنموذجا للصراع الدائر بين الرجل والمرأة بصورة قاتمة داخل أسوار الأسر السورية في ظل الحرب التي لم تحط رحاها بعد، كما رآها المخرج زيد الظريف وأخرجها منتجب صقر فقدمها بنمطية سوداء للصراع بين المرأة والرجل داخل الأسوار القاسية.



مسرحية «ساعة واحدة فقط» ألقت الضوء على ظروف آلاف الأسر السورية التي طالتها يد الحرب من خراب ودمار وقسوة من أقرب أناس أسريا، وهنا نجد أن رب احدى الأسر السورية خلف وراءه أسرة صغيرة مكونة من شاب وفتاة، الابن واسمه سامح جسد شخصيته الفنان زيد الظريف وشقيقته هالة قامت بأداء شخصيتها الفنانة يارا مريم، وبعد رحيل الاب تعرضت الفتاة لحادث سير أودى بحياة حبيبها، فاستغل الأخ الملقب بـ «الحردون» المحنة التي ألمت بشقيقته وسجنها بقبو المنزل مع جليسة تشرف على متطلباتها. لكن شقيقها قام نيابة عنها بإدارة شركات والده التي ترك ادارتها أصلا لشقيقته مع مصاغ وعقارات، خاصة أنه أضاع نصف ثروة الأب وليس لديه القدرة على تحمل مسؤولية كهذه.