

دمشق ـ هدى العبود



في حوار خاص لـ «الأنباء»، أكد الفنان السوري حسام تحسين بيك ان الأخبار التي وردت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نيته اعتزال العمل الفني عارية عن الصحة، وقال حرفيا: أنا لم أعتذر فنيا، ولكنني أعتذر عن عدم القيام بالأدوار الطويلة والكبيرة، لكنني لم أعتذر عن أدوار صغيرة لا تتعبني والسبب أنني أصبحت كبيرا في السن، بالإضافة إلى أن التصوير يكون بمدينة الباسل فوق جبل الشيخ، وهذه المنطقة باردة جدا او بمنطقة أخرى تسمى دير علي وكلتاهما تتمتع بأجواء حارة وباردة وبعيدة عن مركز المدينة وانا صحتي لم تعد تساعدني للتصوير لساعات طويلة، خاصة أن أغلب الأعمال السورية تصور في فصل الشتاء وفي أماكن جبلية وريفية، مما يعرضني لمخاطر الإصابة بالأمراض، وأنا لم أعد مستعدا لتحمل الامراض بهذه المرحلة العمرية.



وردا على سؤال حول اعماله الجديدة قال: حاليا انتهيت من كتابة مسلسل جديد حمل اسم الزايغ، تدور احداثه من خلال 45 حلقة ويعتبر من صميم البيئة الشامية وأستطيع توصيفه بانه يتمتع بقالب كوميدي يتحول تدريجيا إلى تراجيديا حزينة، ولم أعرضه على شركات انتاج حتى اللحظة، علما أنه جاهزا للتصوير، وانا فعلا حاليا بعيد عن المهنة.



وردا على سؤال يتعلق بالشائعات التي يتعرض لها فنانو سورية، قال: عندما أقرأ خبر وفاتي أضحك، منتقدا من يروج لهذه الشائعات لأن الجميع سيموت وهذا كلام تافه وسخيف.



وكشف تحسين بيك خلال حديثه قائلا: للعلم أنا لست ممثلا بالأصل، فقد تلونت حياتي وطموحاتي بين الرقص والموسيقى والأغاني والتمثيل والكتابة. عشت حياتي متنقلا بين مجالات الفن المختلفة، لذا أحلامي لا تنحصر فقط في التمثيل.

بهذه التصريحات، نفى الفنان حسام تحسين بيك الشائعات حول اعتزاله، ويؤكد استمراره في العطاء الفني ولكن ضمن إطار يتناسب مع وضعه الحالي.