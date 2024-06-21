قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا على استعداد لإجراء حوار شامل مع الولايات المتحدة، لاسيما بسبب تصاعد التحديات الأمنية العالمية.



وأوضح بيسكوف أن «الرئيس الروسي قال إننا على استعداد لإجراء حوار مع الولايات المتحدة.. ولكنه فقط حوار شامل»، مضيفا أن مثل هذه المحادثات ضرورية مع استمرار تفاقم المشكلات، خاصة فيما يتعلق بهيكل الأمن العالمي.



وقال بيسكوف إنه يتعين أن يكون مثل هذا الحوار واسعا وشاملا وأن يغطي جميع المجالات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية الحالية و«انخراط الولايات المتحدة المباشر في هذا الصراع».



وأشار كذلك إلى أن تعاون روسيا مع شركائها «لا يوجه بأي حال من الأحوال ضد دول ثالثة»، ولكن يهدف في النهاية فقط إلى تحسين رفاهية شعوب تلك البلدان.