رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي باعتراف أرمينيا رسميا بدولة فلسطين.



وأشاد البديوي، في بيان صحافي، بهذه الخطوة الداعمة من أرمينيا لحق الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كل حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال وللحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام بالمنطقة، داعيا في الوقت ذاته كافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين.



وجدد امين عام مجلس التعاون التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للمجلس في دعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.