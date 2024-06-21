

نجحت النمسا في تحقيق الفوز على منتخب پولندا 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، لتحصد أول ثلاث نقاط لها، بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام فرنسا بهدف نظيف، في حين نالت پولندا خسارتها الثانية بعد الأولى التي كانت على يد هولندا 1-2 بالجولة الأولى، لتضعف آمالها في التأهل للدور ثمن النهائي.



ونجح منتخب النمسا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب غيرنوت ترانور، بعدها عادل منتخب پولندا النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب كريستوف بياتيك، إلا ان النمسا عادت في الشوط الثاني لتسجل هدفين عن طريق كريستوف باومجارتنر وأرناوتوڤيتش.