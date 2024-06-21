

تعرض أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا عام 1993، لإصابة في رأسه خلال السطو على منزله من قبل عصابة مساء اول من أمس أثناء مشاهدته وعائلته مباراة منتخب بلاده مع نظيره الإسباني في كأس أوروبا (0-1).



وسطت مجموعة من قرابة خمسة مسلحين على ڤيلا باجيو في منطقة ألتافيا فينشنتينا (شمال شرق البلاد)، وعندما حاول ابن الـ 57 عاما المقاومة، تعرض للضرب بعقب المسدس ليصاب بجرح عميق في رأسه، ثم حُبِس وعائلته في غرفة لمدة 40 دقيقة، بينما تعرض منزلهم للنهب، حيث سرق اللصوص الأموال وأغراضا شخصية وساعات وغيرها من الأشياء الثمينة.



وبعد مغادرة اللصوص، تمكن باجيو من كسر الباب والاتصال بالشرطة، قبل أن ينقل لاحقا إلى غرفة الطوارئ في مستشفى أرزينيانو، حيث تلقى العلاج بغرز في رأسه، وفق وسائل الإعلام.