



يخوض منتخب البرتغال اختبارا قويا أمام نظيره التركي اليوم على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.



ويخوض المنتخبان اللقاء بطموح قوي لتحقيق فوز يضمن التأهل المبكر لدور الـ 16، بعدما حقق المنتخب البرتغالي الفوز 2-1 على التشيك، بينما فاز المنتخب التركي على جورجيا 3-1.



ولم يقدم منتخب البرتغال، الفائز باللقب في 2016، أداء مقنعا في المباراة الأولى، بل انتزع الفوز بشق الأنفس أمام التشيك التي تقدمت في النتيجة.



واحتاج رفاق النجم المخضرم كريستيانو رونالدو لهدف عكسي لإدراك التعادل قبل أن يسجل فرانسيسكو كونسيساو هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.



وتعرض الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، لانتقادات عديدة بسبب أداء الفريق أمام التشيك، في ظل عدم الاستفادة من كوكبة النجوم جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز ولياو وبرناردو سيلفا وفيتينيا وديوغو جوتا.



لكن مارتينيز دافع عن لاعبيه عقب الفوز على التشيك، مشيدا بشخصية الفريق التي ساعدت في قلب النتيجة.



وأشار الى أن البرتغال لم تكن تستحق الخسارة بعد الحصول على 13 ركلة ركنية، وإذا نجح فريقه في تسجيل هدف مبكر لكان بالإمكان الفوز بثلاثة أو أربعة أهداف. أما المنتخب التركي بقيادة مديره الفني الإيطالي فينتشتينزو مونتيلا فقد فاز على نظيره الجورجي بعد مباراة مثيرة للثواني الأخيرة، حتى سجل لاعبه كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث.



وقدم الأتراك أداء فنيا مميزا بفضل تألق الجناح الأيسر كينان يلدز وثنائي الوسط هاكان كالهانوغلو وأردا غولر، الذي سجل هدفا رائعا يصنفه الكثيرون على أنه من أفضل أهداف النسخة الحالية من اليورو.



ولكن يسعى المنتخب التركي لكسر عقدة تاريخية أمام البرتغال في المواجهة الرابعة بين المنتخبين على مستوى بطولة أمم أوروبا. ويتفوق المنتخب البرتغالي بشكل كاسح بتحقيقه الفوز في المباريات الثلاث الماضية، حيث اكتفى بالفوز بهدف في الدور الأول بنسخة 1996، ثم فاز بثنائية نونو غوميز ليطيح بالأتراك من الدور ربع النهائي بنسخة 2000. وحقق منتخب البرتغال، فوزه الأخير على تركيا بثنائية بيبي وراؤول ميريليس في الدور الأول بنسخة 2008.



لقاء الجريحين



وفي إطار المجموعة نفسها، يلتقي الجريحان التشيك وجورجيا، وكلاهما يسعى لتحقيق فوز يعزز من فرصه في التأهل لثمن النهائي، سواء في المركز الثاني أو ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.



وكسب منتخب التشيك احترام الكثيرين بمستواه الدفاعي القوي أمام البرتغال، ولكن تألق الثلاثي سوتشيك وباتريك شيك وسوفال لم يكن كافيا للخروج بنتيجة إيجابية أمام رونالدو ورفاقه.



أما المدير الفني لمنتخب جورجيا، الفرنسي ويلي سانيول، فقد أبهر فريقه جماهير «يورو 2024» بأداء قوي، وكان على وشك الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأتراك لولا سوء الحظ. ويعلق المنتخب الجورجي آماله على نجمه خفيتشا كفاراتسخيليـــا لاعب نابولي، وكذلك الثلاثي جورج ميكاوتادزي وجــــــــورجــــي شاكفيتادزي وجورجي كوشوراشفيــلي، والحارس جيورجي مامارداشفيلي.