

تواجه بلجيكا خطر تجرع سم الخروج المبكر عندما تخوض مواجهة مفصلية أمام رومانيا، المبتهجة بفوزها الافتتاحي العريض على أوكرانيا 3-0، وذلك مساء اليوم ضمن المجموعة الخامسة من «يورو 2024».



فبعد خسارته أمام سلوفاكيا 0-1، بات فريق المدرب الإيطالي ـ الألماني دومينيكو تيديسكو أمام حتمية الفوز لتفادي خطر الخروج، منطقيا، في نكسة أخرى متتالية بعد الخروج أيضا من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر.



ولم ينجح الجيل الذهبي لبلجيكا بقيادة كيفن دي بروين في الارتقاء إلى حجم الآمال المعقودة عليه في البطولات الكبرى، فودعت أيضا من الدور ربع النهائي في النسختين الماضيتين، ليبقى حلول بلجيكا في المركز الثالث بمونديال «روسيا 2018» الإنجاز الوحيد الذي تتكئ عليه.



وكان المهاجم روميلو لوكاكو قد اضاع سلسلة من الفرص في مواجهة سلوفاكيا قبل أن يلغى أيضا له هدف من خلال حكم الفيديو المساعد بصورة مثيرة للجدل.



من جهتها، ستحسم رومانيا تأهلها التاريخي إلى الدور الثاني في حال تمكنت من تحقيق الفوز.



وحققت رومانيا فوزها الأول منذ 24 سنة في كأس أوروبا على حساب جارتها أوكرانيا بثلاثية.



وكانت رومانيا، العائدة إلى البطولة القارية بعد غياب ثمانية أعوام والتي لم تشارك في كأس العالم منذ 1998، حققت فوزا وحيدا في خمس مشاركات في كأس أوروبا، على حساب إنجلترا 3-2 عام 2000 عندما بلغت ربع النهائي.