

اعترف مدرب منتخب إيطاليا لوتشانو سباليتي بأن الفارق «كان كبيرا جدا» مع المنتخب الإسباني خلال فوز الأخير 1-0 اول من أمس ضمن المجموعة الثانية لكأس أوروبا 2024.



ولم تضمن إسبانيا تأهلها فقط للدور الثاني من خلال فوزها، بل حسمت ايضا صدارة المجموعة بعد ان رفعت رصيدها إلى 6 نقاط مقابل 3 لإيطاليا التي سيكون عليها تفادي الخسارة أمام كرواتيا الاثنين المقبل من اجل حجز مكان لها في الأدوار الاقصائية، إذ تملك الأخيرة وألبانيا نقطة يتيمة.



وقال سباليتي ـ الذي بدا حزينا أثناء حديثه لوسائل الإعلام ـ «الفارق كان كبيرا للغاية، كنا مرهقين للغاية وتسببوا في الكثير من المشاكل لنا.. لم نتمكن من تخطيهم لأننا لم نكن فريقا قادرا على اللعب بأي نوع من السلاسة».



من جهته، قال مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي «أنا سعيد وفخور ليس فقط بالنتيجة أمام فريق عظيم، بطل أوروبا، ولكن بالطريقة التي فزنا بها، فهذه المسابقة صعبة للغاية».