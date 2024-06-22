

دافع المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم روبرتو مارتينيز عن النجم كريستيانو رونالدو، مصرا على انه يستحق ارتداء قميص بلاده في نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا، حيث يستعد «أيقونة» الكرة المستديرة لمواجهة تركيا في مباراة يحتمل أن تكون حاسمة للتأهل ضمن منافسات المجموعة السادسة.



وقال المدرب الإسباني البالغ 50 عاما أمام الصحافيين «أعتقد أن المهم هو فهم ما يجلبه اللاعب. بالنسبة لنا، كريستيانو يجلب الخبرة والمعرفة، ويجلب فرص تسجيل الأهداف، والتحرك داخل منطقة الجزاء وخلق المساحات».



وأضاف مارتينيز «إذا كنت تريد تحليل الإحصائيات بشأن الجانب البدني، فعليك أن تنظر إلى ما فعله في الأشهر الـ 12 الماضية»، حيث سجل رونالدو 44 هدفا في 45 مباراة للنصر خلال الموسم الماضي.



وأردف «كريستيانو موجود في منتخب البرتغال لأنه يستحق ذلك، وجميع الإحصائيات البدنية تشير إلى أنه يستطيع اللعب كل أربعة أيام».