التشيك وجورجيا للنهوض من جديد

اختبار قوي للبرتغال بمواجهة تركيا

بلجيكا لتجنب الخروج المبكر أمام رومانيا

تعادل منتخب فرنسا مع نظيره هولندا من دون أهداف في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وجاءت مباراة «الديوك» و«الطواحين» لتكون أول مباراة في النسخة الحالية من بطولة «يورو 2024» لا يتم تسجيل أي هدف خلالها بعد سلسلة كبيرة من المباريات التي شهدت أهدافا.

بدأت المباراة دون جس نبض، وكاد المنتخب الهولندي يتقدم بعد دقيقتين بعد تسديدة من لاعب المنتخب الهولندي جيرمي فريمبونغ أبعدها حارس فرنسا مايك مينيان.

ورد مهاجم فرنسا أنطوان غريزمان في الدقيقة الرابعة والتي أبعدها حارس مرمى المنتخب الهولندي بارت فيربروغن إلى ضربة ركنية.

تبادل الفريقان الهجمات الخطيرة، حتى كاد المنتخب الفرنسي يتقدم في الدقيقة 15 بعد تمريرة سحرية من أدريان رابيو إلى غريزمان المنفرد لكن الكرة مرت من تحت قدمه.

استمرت الخطورة من جانب فرنسا بجانب محاولات هولندية من أجل تسجيل هدف اللقاء الأول، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بقوة من المنتخبين، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت، ومن تمريرة من نغولو كانتي أهدر غريزمان فرصة التقدم لعدم تعامله مع الفرصة كما يجب بعد تصدي الحارس الهولندي لمحاولته في الدقيقة 65.

وسجل تشافي سيمونز هدفا في الدقيقة 69 لصالح المنتخب الهولندي وتم إلغاؤه بداعي التسلل على لاعب المنتخب الهولندي دينزل دومفريس.

تبادل الفريقان الهجمات من أجل تسجيل هدف الفوز مع محاولات أقوى مع منتخب فرنسا، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ورفع منتخبا فرنسا وهولندا رصيدهما للنقطة الرابعة، حيث يحتل منتخب هولندا الصدارة بفارق الأهداف، في حين يحتل النمسا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.











