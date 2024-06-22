الإسبان يلعبون كرة أخرى غير التي تلعبها بقية الفرق، وفريقهم هذا سيعيد أمجادهم خلال الفترة التاريخية الذهبية التي سيطروا فيها على العالم (2008-2012) وحققوا خلالها كأس اوروبا مرتين وكأس العالم، وباتت فرقة المدرب لويس دي لافوينتي مؤهلة لحصد لقب «يورو 2024» إلى جانب الدولة المضيفة ألمانيا، وعلى كل مدرب سيواجه الإسبان في المباريات المقبلة أن يلعب بحارسين بدلا من حارس واحد، فمثل هؤلاء اللاعبين المتألقين المتفاهمين كوكوريلا ولابورت ولونورمان وكارفاخال وفابيان ورودري وبيدري ونيكو ويليامز وموراتا ولامين يامال لا يوقفهم 20 لاعبا داخل الملعب.



٭ المنتخب الإيطالي بوجود حارسه جيانلويجي دوناروما منع الاسبان من مضاعفة النتيجة بعدما دخل مرماهم هدف وحيد بخطأ من المدافع ريكاردو كالافيوري (22 عاما)، فالطليان ليسوا من الفرق التي تخسر بنتيجة ثقيلة حتى لو تفوق عليهم خصمهم، والحقيقة أن مدرب «الأزرق» الإيطالي لوتشيانو سباليتي يفتقد لاعبين من أصحاب القيادة داخل الملعب، فالمنتخب الحالي يضم لاعبين أقوياء مقاتلين وليسوا لاعبين نجوما.



٭ «نبي رونالدو يسجل اليوم» فلا طعم لمباراة لا يسجل فيها الأسطورة ويذهب نحو زاوية الملعب ويحتفل، الليلة البرتغال المرشحة للقب بلاعبيها الذين يتناقلون الكرة بخفة في مواجهة الأتراك الأشداء على صدارة المجموعة السادسة، فإن تعادلا «خير وبركة» بعدما حقق كل منهما ثلاث نقاط في مباراتيهما السابقتين، وفي المجموعة الخامسة تخشى بلجيكا خسارة ثانية من رومانيا بعدما لازم مهاجمها روميلو لوكاكو سوء الطالع وضاعت كل فرصه مع هدفين ملغيين في المباراة الماضية امام سلوفاكيا، والحقيقة أن بلجيكا التي جاءت في المركز الثالث في تصنيف «فيفا» عن شهر يونيو الجاري يستحق التواجد في الأدوار المتقدمة.