

أحيت النمسا آمالها في تخطي دور المجموعات بفوزها المستحق على پولندا 3-1 على «الملعب الأولمبي» في برلين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.



وسجل مدافع فيينورد غيرنوتت تراونر (9) ولاعب وسط لايبزيغ كريستوف باومغارتنر (66) ومهاجم إنتر ماركو أرناوتوفيتش (78 من ركلة جزاء) أهداف النمسا، ومهاجم اسطنبول باشاك شهير كرشيشتوف بيونتيك (30) هدف پولندا.



وعوضت النمسا، الساعية في مشاركتها الرابعة إلى تكرار إنجازها في النسخة الأخيرة عندما بلغت ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل أن تخرج بعد التمديد (1-2) على يد إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب، سقوطها أمام فرنسا 0-1 في الجولة الأولى.



في المقابل، وضعت پولندا قدما خارج النهائيات بخسارتها الثانية تواليا عقب الأولى أمام هولندا 1-2، علما أنها تمني النفس في تخطي الدور الأول للمرة الثانية في مشاركتها الخامسة تواليا وفي تاريخها، بعد الأولى عندما بلغت ربع نهائي نسخة 2016 في فرنسا وخرجت بركلات الترجيح على يد البرتغال التي توجت لاحقا باللقب.



وهي المواجهة الثانية بين المنتخبين في الكأس القارية بعد الأولى في باكورة مشاركتهما الأولى في البطولة عام 2008 التي استضافتها النمسا مشاركة مع سويسرا وكانت في دور المجموعات أيضا وانتهت بالتعادل 1-1.



وتلعب النمسا مع هولندا في برلين، وپولندا مع فرنسا في دورتموند في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.