

أثارت عصابة الرأس، التي يرتديها مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي على جبينه، الاهتمام في بلاده، حيث نفد مخزون العديد من المتاجر، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.



وارتدى ديباي عصابة الرأس في المباريات الاستعدادية للبطولة القارية أمام آيسلندا وكندا مطلع الشهر الجاري، مثل لاعبي كرة التنس أو السلة.



واعتبرت صحيفة «دي فولكسكرانت» اليومية، أن ديباي بات رمزا للموضة «ويختار الطريقة التي يرتدي بها ملابسه»، لكن صحيفة «دي تليغراف» أسفت لأن «ممفيس نصب نفسه على أنه «شخص مميز» داخل المجموعة وهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة للديناميكية الجماعية». ودافع ديباي عن نفسه بقوله «إنها تساعدني على تجنب التعرق، الأمر يناسبني تماما، إنه مظهر جديد». لكن المدرب رونالد كومان لم يرحب بالأمر الواقع الذي فرضه اللاعب من خلال ارتداء العصابة المطرزة برقمه 10 وعبارة «من يهتم؟»، بيد أن الشركات التجارية في هولندا استغلت هذا الأمر لدرجة أن العديد من العلامات التجارية الكبرى لم يعد لديها مخزون من هذا النوع من عصابات الرأس.