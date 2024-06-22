

عوضت أوكرانيا خسارتها الافتتاحية وخلطت أوراق المجموعة الخامسة في كأس أوروبا 2024، بعدما قلبت تأخرها أمام جارتها سلوفاكيا إلى فوز 2-1 في دوسلدورف. سجل للفائز ميكولا شابارينكو (54) والبديل رومان ياريمتشوك (80)، ولسلوفاكيا إيفان سكرانز (17) صاحب هدف الفوز على بلجيكا في الجولة الأولى.



ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى ثلاث نقاط بالتساوي مع سلوفاكيا، ورومانيا الفائزة افتتاحا على أوكرانيا بثلاثية نظيفة وتلعب اليوم مع بلجيكا.



وتأمل سلوفاكيا، عندما تواجه رومانيا في الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء المقبل، عدم تكرار مشوارها في النسخة الأخيرة صيف 2021، عندما فازت في مباراتها الافتتاحية على پولندا ثم خسرت مرتين أمام السويد وإسبانيا وودعت من دور المجموعات. وهذا الفوز الرابع لأوكرانيا مقابل اثنين لسلوفاكيا في المواجهات التسع بينهما.



استحوذت سلوفاكيا على الكرة في أول ثلث ساعة وأزعجت خصمها بالضغط العالي، فاختبر لوكاش هاراسلين الحارس تروبين من داخل المنطقة (10). بعدها بثوان، كانت فرصة سكرانز أخطر بكثير من مسافة قريبة، إذ اطلق تسديدة ارتدت من جسم تروبين.



ومن ضربة حرة على باب المنطقة لعبها دافيد هانتسكو، صدها الحارس ببراعة. لكن من الكرة التالية، ترك دفاع أوكرانيا سكرانز دون رقابة، فعكس عرضية هاراسلين بذكاء برأسه مفتتحا التسجيل (17).



ردت أوكرانيا باحثة عن مرمى «سوكولي» (الصقور)، فحاول هداف الدوري الإسباني مع جيرونا أرتيم دوبفيك (27)، ثم اخفق لاعب تشلسي الإنجليزي ميخايلو مودريك بزرع الكرة منفردا تحت جسم الحارس مارتن دوبرافكا (35).



وفي الشوط الثاني، قلبت أوكرانيا الطاولة على خصمتها. ومن كرة مرتدة، وصلت عرضية أولكسندر زينتشنكو لاعب أرسنال الإنجليزي إلى شابارينكو، سددها لاعب دينامو كييف من داخل الصندوق أرضية بيسراه مسجلا هدف التعادل (54).



وتابعت أوكرانيا بحثها عن هدف الفوز، وسنحت لمودريك فرصة من زاوية ضيقة، لكن تسديدته الأرضية ارتدت من قائم دوبرافكا الأيمن (75).



ومن تمريرة طولية لنجم المباراة شابارينكو في ظهر الدفاع للبديل رومان ياريمتشوك، هيأها الاخير لنفسه ببراعة ولكزها ذكية من مسافة قريبة أمام المرمى هدفا ثانيا لـ «زبيرنا» (80).



