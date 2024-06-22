قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة اليوم السبت ان وسائل التواصل الاجتماعي ليست المكان الأمثل لطرح قضايا الفساد لمعالجتها.

وأضافت الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن "وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر فضاء تختلط فيه الأطروحات الجادة والعبثية مما يصعب معه إحداث الفرق والتغيير الإيجابي المنشود وقد تنتج عنها إساءة لسمعة البلاد من دون سند، كما قد تعرض أصحابها من مثيري الإشاعات للمساءلة القانونية".

وأكدت أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المحبين لهذا الوطن لخدمته وصون مقدراته، داعية كل من لديه معلومات أو ادعاءات حول شبهات فساد أو استيلاء على المال العام تتعلق بجميع القطاعات التي تشرف عليها إلى التواصل عبر قنوات التواصل الرسمية المعلنة وتقديم الأوراق والمستندات الثبوتية.

وأوضحت الحويلة أنه ستتم دراسة الأوراق والمستندات بمهنية وجدية من لجان متخصصة وفي سرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكدت ثقتها بأبناء الكويت الشرفاء كشركاء في التغيير والعطاء والمشورة لما فيه مصلحة الوطن.