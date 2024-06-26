قالت مواقع اخبارية سورية ان طائرات إسرائيلية ألقت مناشير ورقية فوق محافظة القنيطرة، حذرت فيها قادة وعناصر الجيش من مخالفة الاتفاقيات القائمة.



وجاء في المنشورات التي تركزت على المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل: «إلى قاعدة وعناصر الجيش السوري، لقد هاجمنا منطقة الحميدية، لا نقبل بوجود عسكري يخالف الاتفاقيات القائمة، لا نقبل الانتهاكات بأي شكل من الأشكال».



وأرفق الجيش الإسرائيلي منشوراته بصورة تظهر لحظة استهداف عنصر يرتدي زيا عسكريا داخل مبنى في المنطقة، معلقا عليها بالقول: «هذا هو الثمن».



وكان جيش الاحتلال استهدف بعدد من قذائف المدفعية مواقع في منطقة الحميدية القريبة من مدينة «البعث» في القنيطرة أمس الأول.



وذكرت إذاعة «شام إف إم» المقربة من السلطة أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية موقعا على أطراف بلدة الحميدية بريف القنيطرة، مشيرة إلى أن القصف خلف أضرارا مادية.



وأوضحت مصادر محلية أن القصف مصدره الجولان السوري المحتل، واستهدف موقعا تابعا لـ«حزب الله» اللبناني في منطقة الحميدية.