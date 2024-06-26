أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا المفاوضات الرامية لضم أوكرانيا، ما يضع الدولة التي مزقتها الحرب على مسار طويل نحو العضوية التي حاولت روسيا عرقلتها.



وتهدف الخطوة التاريخية خصوصا إلى إبداء الثقة بمستقبل أوكرانيا في وقت تتقدم موسكو في ميدان المعركة بعد حوالي عامين ونصف العام على بدء الأزمة.



وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق مفاوضات بشأن انضمام مولدافيا المجاورة لأوكرانيا إلى التكتل، وهي جمهورية سوفييتية سابقة أيضا تتعرض لضغوط من روسيا.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، عبر مقطع فيديو في بداية المحادثات، «أصدقائي الأعزاء، يمثل اليوم بداية فصل جديد في العلاقة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي».



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه «يوم تاريخي» مع اجتماع مسؤولين من كييف ودول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في لوكسمبورغ.



وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي «لن نتنازل أبدا عن طريقنا نحو أوروبا موحدة وعن بيتنا المشترك مع كل الدول الأوروبية».



وتقدمت أوكرانيا وبعدها مولدافيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد الغزو الروسي في فبراير 2022.



لكن بدء المحادثات في لوكسمبورغ لن يمثل إلا بداية عملية طويلة من الإصلاحات في أوكرانيا تشوبها عقبات سياسية، يرجح أن تستغرق سنوات، وقد لا تفضي إلى الانضمام في نهاية المطاف.



ولن تشكل الجهود الروسية الرامية لزعزعة الاستقرار العقبة الوحيدة على هذا الطريق، بل أيضا تحفظ المشككين داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما المجر.



لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وصفت انطلاق المحادثات بـ «النبأ السار جدا بالنسبة لشعبي أوكرانيا ومولدافيا وللاتحاد الأوروبي برمته».



وأضافت في حسابها على منصة «إكس»: «ستكون هناك تحديات في الطريق أمامنا لكنه سيكون مليئا بالفرص».



من جهتها، أكدت كبيرة المفاوضين الأوكرانيين ونائبة رئيس الوزراء أولغا ستيفانيشينا، أن كييف «ستكون قادرة على استكمال كل الخطوات قبل عام 2030» للانضمام إلى التكتل.



وقالت «تأكدوا أن أوكرانيا قادرة جدا على التنفيذ بطريقة سريعة».