اعتبر مجلس الأمن الروسي أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو «غير مهمة»، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية.



ونقلت وكالة «تاس» عن المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي قوله إن «القرار الذي اتخذته غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن أمين سر مجلس الأمن سيرغي شويغو ليس مهما».



وأضاف المكتب الإعلامي ان «هذا كله كلام فارغ لأن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تشمل روسيا»، مضيفا أن القرار اتخذ «كجزء من الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد بلادنا».



وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء إصدار مذكرتي توقيف في حق شويغو وقائد الجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف بسبب تنفيذ ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، ما يشكل جرائم حرب مفترضة.



وأكد «الكرملين» أن ليس لديه أي خطط لاستبدال جيراسيموف في منصب رئيس أركان الجيش.



وتتهم مذكرتا التوقيف المسؤولين الروسيين بارتكاب جرائم حرب من خلال شن هجمات على أهداف مدنية وإلحاق ضرر جانبي كبير بمدنيين فضلا عن جرائم ضد الإنسانية من خلال «ممارسات غير إنسانية» في أوكرانيا، على ما جاء في بيان للمحكمة الجنائية الدولية.



وقال قضاة المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية للاعتقاد أن المشتبه بهما يتحملان المسؤولية عن الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا من العاشر من أكتوبر 2022 على الأقل حتى التاسع من مارس 2023».



وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الضربات كانت «موجهة ضد أهداف مدنية»، مضيفة أن «الأضرار الجانبية المتوقعة في صفوف المدنيين كانت مفرطة بشكل واضح مقارنة بالفائدة العسكرية المتوقعة».