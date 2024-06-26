فرض المنتخب الپولندي التعادل على نظيره الفرنسي 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «سيغنال ايدونا بارك» في مدينة دورتموند، في ختام منافسات الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الـ 4 في «يورو 2024» لكرة القدم، ليحصل الپولنديون على أول نقطة لهم في البطولة ويغادروا من الدور الأول لـ «يورو 2024»، فيما تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الـ 16 بعد حلوله في المركز الثاني لمجموعته برصيد 5 نقاط خلف المنتخب النمساوي الذي تصدر المجموعة الخامسة بعد تغلبه على هولندا 3-2 رافعا رصيده إلى 6 نقاط، وبقي المنتخب الهولندي على رصيده السابق 4 نقاط مع احتمال كبير لتأهله أفضل ثالث.



في مواجهة فرنسا وپولندا، بدأ المنتخب الفرنسي ضاغطا منذ بداية المواجهة، وسجل أفضلية ميدانية كبيرة على خصمه الپولندي، لكن كليان مبابي ورفاقه لم يتمكنوا من تسجيل هدف وحيد يؤكدون التفوق التكتيكي والميداني لـ «الديوك»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي ـ أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الأوروبي ـ ضغطه على مرمى الحارس لوكاس سكوروبسكي لكن دون جدوى، حتى جاءت الدقيقة الـ 44 عندما احتسب الحكم الإيطالي ماركو جويدا ركلة جزاء صحيحة لعثمان ديمبلي، ترجمها كليان مبابي لهدف التقدم، لـ «تصيح الديوك» بصوت عال معلنة أفضليتها بهدف أول، وهو الهدف الأول لمبابي في المباراة السادسة له في «يورو 2020 و2024».



لم يستسلم المنتخب الپولندي معتمدا على الهجمات المرتدة بقيادة الأسطورة الپولندية روبرت ليفاندوفسكي، ومن هجمة مرتدة احتسب الحكم ركلة جزاء بعد رجوعه لتقنية الفيديو المساعد (VAR)، تقدم «ليفا» للتسديد ليصدها الحارس الفرنسي مايك ماينان بداية، لكن الحكم أعادها مرة أخرى لتقدم الحارس عن خط المرمى ليتمكن ليفاندوفسكي من معادل النتيجة (79)، ويخرج فريقه بنقطة ثمينة من مواجهة فرنسا.



وفي المباراة الثانية، تقدم المنتخب النمساوي بهدف سجله دونيايل مالين بالخطأ في مرماه (6)، فيما تعادل المهاجم الهولندي كودي جاكبو في بداية الشوط الثاني (47)، لكن العنيد النمساوي عاد للتقدم مجددا بواسطة رومانو شميد (59)، حاول فريق المدرب رونالد كومان المعروف بـ «الطواحين» إدراك التعادل كثيرا قبل أن يسجل ممفيس ديباي هدف التعادل (75)، ولم يهنأ الهولنديون كثيرا بتعادلهم بعدما تمكن المهاجم مارسيل سابيتزر من تسجيل الهدف الثالث للنمسا ليخرج فريقه بنقاط المباراة الثلاث وتأهله إلى دور الـ 16.