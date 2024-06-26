

عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني مكافآت مالية بقيمة 89250 دينارا لـ(114) موظفا وموظفة عملوا في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي والتي تمت يوم السبت 18 مايو الماضي، طالبا من ديوان الخدمة المدنية اعتماد المكافآت لموظفي الوزارة الذين عملوا على تجهيز مقار الانتخابات، وعلى إنجاح العرس الديموقراطي للدولة.



وحدد الوزير العدواني المكافآت على 6 فئات وظيفية بواقع (وكيل الوزارة 2500 دينار ـ الوكيل المساعد 2000 ـ مدير إدارة 1500 ـ مدير مدرسة/ مدير مساعد 1000 دينار ـ مراقب/ رئيس قسم 750 ـ موظف/ مهندس 500 دينار).



وبين العدواني في قرار أصدره أن المكلفين الـ114 عملوا على تشكيل 6 لجان فرعية لسير العملية الانتخابية، وحصر وتنفيذ احتياجات المقار الانتخابية من صيانة مدنية وكهربائية وتكييف وأثاث، إضافة إلى خدمات النظافة والمناولة وإصدار الهويات اللازمة للأعضاء من قبل وزارة الداخلية والإشراف على الاحتياجات في يوم الاقتراع.‫