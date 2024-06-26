عبدالعزيز الفضلي



أكدت الموجهة الفنية العامة للحاسوب بالإنابة منى سالم عوض أهمية دعم المواهب الطلابية في مجال الحاسوب والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لما له أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية البشرية والوطنية وتأهيلهم لمتطلبات الحياة والعمل.



جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في الحفل الختامي لمسابقات الحاسوب السنوية للعام الدراسي 2023/2024 صباح أمس في مسرح مبنى ديوان عام الوزارة، برعاية الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري وحضور عدد من مديري المدارس والمعلمين والطلبة الحاصلين على المراكز المتقدمة في المسابقة.



وذكرت عوض أن الطلبة شاركوا في المسابقات الدولية والعربية والخليجية، وحصلوا على المركز الأول في أولمبياد الروبوت الخليجية الأولى في سلطنة عمان، وفي مسابقة الذكاء الاصطناعي الثانية على مستوى الوزارة، وحصلوا على المركز الثالث في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية للابتكار.



وأعربت عوض عن سعادتها باختيار ابنائنا الطلبة ضمن أفضل عشرة مشاريع على مستوى العالم في مسابقة كأس الخيال مع شركة مايكروسفت من بين 100 دولة مشاركة بالإضافة إلى حصول دولة الكويت على التصنيف الثاني من الدول العربية المشاركة في مسابقة فيكس العالمية، مثمنة جهود الطلبة والمشرفين على عطائهم اللامحدود من أجل رفع اسم دولة الكويت في المحافل الدولية والخليجية والعربية.



وفي ختام الحفل، تم تكريم الطلبة والمشرفين في المسابقات إلى جانب تكريم الطلبة والمشرفين في المراحل الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) لحصولهم على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات المحلية.



من جانبها، شكرت الطالبة ريماس معرفي من ثانوية العدان بنات ـ منطقة مبارك الكبير التعليمية جهود القائمين على المسابقات، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى المنطقة التعليمية والثالث على مستوى الكويت في مسابقة الذكاء الاصطناعي الثانية، مشيرة إلى أن مثل هذه المسابقات تسهم في تطوير مهارات الطالب التقنية خاصة أن تستخدم فيها لغة بايثون وهي لغة برمجة عامة تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الشبكة وتطوير البرامج وعلم البيانات.