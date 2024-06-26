في إطار الحملة التي أعلنت إدارة العلاقات العامة وأطلقتها مطلع يونيو الجاري بعنوان «بيت العمر بلا مخالفات» للكشف عن مدى الالتزام باشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي، نفذ الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية جولة ميدانية في مدينة جابر الأحمد بمحافظة العاصمة بهدف تكثيف الجولات التفتيشية للفرق الرقابية في كل المحافظات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات بشأن أعمال التشييد للقسائم السكنية المخالفة للائحة البناء إلى جانب إيصال رسالة توعوية للمواطنين المقدمين على بناء سكنهم أن يكون «بيت العمر بلا مخالفات».



وأسفرت الجولة التفتيشية للفريق الرقابي بعد الكشف على القسائم السكنية تحت التشييد والبناء ومدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص عن تحرير 12 محضرا بمخالفة أنظمة البناء، بالإضافة إلى إصدار أمر وقف أعمال لعقار مخالف لبناء 4 أدوار واتخذت كل الإجراءات القانونية التي تنص عليها لائحة البناء.



ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين الذين أصدروا رخص البناء لتشييد سكنهم الخاص إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية لتنفيذ مخططات طبقا للتراخيص الصادرة من قبل البلدية، مشددة على أن الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية لرصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن الفرق الرقابية تولي اهتماما بالغا حيال المخالفين سواء مكاتب هندسية أو مقاولين منفذون، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقومون بتنفيذها في المحافظات.



.. وإزالة تعديات وتحرير 3 مخالفات للائحة أنظمة السلامة في حولي



أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية قيام إدارة السلامة بالتعاون مع قسم إزالة المخالفات في حولي بتكثيف الجولات الميدانية للسكن الخاص والاستثماري والعقارات قيد الإنشاء للتأكد بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية.



وأوضح مدير إدارة السلامة بمحافظة حولي م.بدر الجبري، أن الجولات أسفرت عن توجيه 45 تنبيها لأنظمة السلامة عبارة عن أنقاض بناء وتحرير 3 مخالفات تضمنت إقامة تشوينات على أملاك الدولة من غير ترخيص تشوين بالإضافة إلى تخزين الأخشاب بطريقة خطرة، وقد تمت الإزالة من قبل قسم إزالة المخلفات.



وأكد الجبري ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية، مشددا على أن الفرق الرقابية



ستكثف جولاتها التفتيشية لرصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفرق الرقابية تولي اهتماما بالغا حيال المخالفين، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقومون بتنفيذها في المحافظات.