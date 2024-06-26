رحبت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، بالحجاج القادمين إلى مطار الكويت الدولي من مكة المكرمة في صالة الركاب T4. وتأتي هذه المبادرة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني وشركة أنشن كوريا لإدارة المطارات -T4 للعام الثالث على التوالي، كجزء من الأنشطة المنظمة في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc لدعم المجتمع.



رحب ممثلو شركة الاتصالات الكويتية، بالتعاون مع موظفي مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني وشركة أنشن كوريا لإدارة المطارات -T4، بالحجاج العائدين من مكة المكرمة بالقهوة والتمر. وتم توزيع هدايا عليهم وضيافتهم بالتعاون مع «تعطيره» الذي قاموا بتعطير وتبخير الحجاج عند قدومهم. وتبارك هذه المبادرة بمن أتموا فريضة الحج وهم في طريق عودتهم إلى الكويت. ويأتي الترحيب الخاص من stc كمواصلة لمبادراتها التي تنظمها الشركة خلال هذا الوقت الخاص من العام، مع التركيز بشكل أساسي على دعم المجتمع المحلي بطرق متنوعة.



بصفتها رائدة في قطاع الاتصالات في الكويت، تؤمن stc بالدور الفعال والحيوي الذي تلعبه الشركات في تمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد. ومن خلال تنفيذ استراتيجيتها المجتمعية، لا تدخر الشركة أي جهد في سبيل تحقيق أهدافها للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع. ومن خلال دورنا كشركة رائدة وحلولنا وخدماتنا الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستواصل الشركة تكوين شراكات استراتيجية مثمرة مع الكيانات والشركات المحلية في القطاعين الحكومي والخاص لنشر تأثيرا أكبر.