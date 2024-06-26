استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بحضور المدير التجاري الزميل مرزوق خالد المرزوق أمس السفير الياباني مورينو ياسوناري يرافقه السكرتير الأول ورئيس القسم السياسي بالسفارة المستشار أوتا تاكيشي.



وتحدث السفير خلال اللقاء عن استعدادات اليابان لاستضافة «إكسبو أوساكا» الحدث الاقتصادي الضخم الذي يترقبه العالم في 2025، كما تحدث عن دعم طوكيو لجهود السلام في الشرق الأوسط وتأييدها لحل الدولتين ولوقف إطلاق النار الفوري في غزة والعودة لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وبحث الجانبان التعاون الإعلامي الوثيق بين «الأنباء» والسفارة اليابانية.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.