شارك الصندوق الكويتي للتنمية في الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق للصناديق العربية برئاسة مدير عام الصندوق بالوكالة وليد شملان البحر والذي انعقد في العاصمة النمساوية فيينا. وقال الصندوق في بيان إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآليات تطوير عمل المجموعة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الآنية وعلى رأسها تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي في الدول الشريكة، مضيفا ان المجموعة تعمل بشكل مستمر على تطوير العمل المشترك وتنسيق العمليات لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بفاعلية التنمية وتعظيم أثر المشاريع التي يتم تمويلها في الدول النامية. وذكر أن الاجتماع أكد أيضا أهمية تشجيع الجهود المشتركة لمكافحة آثار التغير المناخي وتحدياته بمساهمة أعضاء المجموعة في دعم مشاريع التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، ناقشت المجموعة نتائج المشاركة في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي (COP28) والتحضيرات للدورة الـ29 لذات المؤتمر (COP29) المزمعة إقامته في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.



وعلى هامش الاجتماع، تم التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 6.500.000 ملايين دينار لتمويل مشروع جسر تشنكوري في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وقد وقع اتفاقية القرض، نيابة عن حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية ميرانا ماروخ الوكيل المساعد للعلاقات الاقتصادية لوزارة المالية في جمهورية بنغلاديش، بينما وقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد شملان البحر - المدير العام بالوكالة، وبحضور سفيرنا لدى جمهورية النمسا طلال سليمان الفصام.