قال سفيرنا لدى الهند مشعل الشمالي إن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتعميق العلاقات القائمة بين الكويت والهند لتشمل مجالات جديدة ومتنوعة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشمالي لـ «كونا» عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الهندية أس. جايشانكار في نيودلهي، حيث هنأه بمناسبة إعادة تكليفه بمنصب وزير الشؤون الخارجية بعد الانتخابات النيابية التي شهدتها الهند أخيرا وتشكيل الحكومة الجديدة.



وأضاف ان المحادثات تناولت العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتطرقت إلى سبل تعزيز آليات التعاون بينهما في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية لاسيما الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين.



وعلى هذا الصعيد، لفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين على جميع المستويات ستتخللها مشاورات سياسية واجتماعات مشتركة تغطي مختلف القطاعات العاملة في كلا البلدين.



وفيما يخص التبادل التجاري مع الهند، أكد السفير الشمالي أهمية تعزيز العلاقات التجارية التي شهدت تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية نحو 10.5 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية مع نمو سنوي بنحو 35%.



وأشار في هذا الصدد إلى أن الكويت تعد تاسع أكبر مورد للنفط بتوفيرها 3% من إجمالي احتياجات الهند من الطاقة.



وقال السفير الشمالي إن الوزير الهندي حرص على تقديم الشكر إلى الكويت قيادة وحكومة إزاء اهتمامها بخلفيات حادث الحريق المأساوي الذي وقع في منطقة المنقف جنوبي البلاد وراح ضحيته قرابة 49 شخصا من المقيمين من الجالية الهندية.