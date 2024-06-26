هالة عمران

أكد رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات د.أحمد مجلي أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة هو أداة التنمية المستدامة في مصر، لتعميق الانتماء والولاء للوطن. وشدد د.مجلي، في لقاء خاص مع «الأنباء»، على أن الإعلام الداخلي يكتسب أهمية قصوى في الوقت الراهن، حيث يساهم في نشر المفاهيم ومواجهة الشائعات وتصحيح الافكار المغلوطة، وتوعية المجتمعات المحلية وإرشادها عبر المختصين، والى تفاصيل اللقاء:

ما اختصاصات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات؟



٭ قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات هو أداة التنمية المستدامة في مصر، لتعميق الانتماء والولاء للوطن، من خلال التوعية والتثقيف والتنوير حول كل القضايا المجتمعية، من تنظيم الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية والمؤتمرات الجماهيرية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية وغيرها من جميع أشكال الاتصال وفقا للمعايير العلمية لفلسفة وطبيعة عمل الإعلام المباشر وتحقيق تكامل وسائل الإعلام.



ما دوركم للتذكير بمغزى وأبعاد ثورة 30 يونيو؟



٭ يكتسب الإعلام الداخلي أهمية قصوى في الوقت الراهن، حيث يساهم في نشر المفاهيم ومواجهة الشائعات، وكذلك إشراك المجتمع ومساندته على فهم الاحتياجات والتحديات الحالية والمستقبلية، ويظل الإعلام الداخلي (الإعلام المباشر) هو الأداة الإعلامية التي تمتلكها الدولة على ارض الواقع في التأثير على جميع شرائح المجتمع.



كم عدد المراكز الإعلامية التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية؟



٭ لدينا 96 مركزا إعلاميا على مستوى الجمهورية تعمل على طرح وتداول الأفكار والأنشطة التنموية، والسماح للشعب ومختلف الأفراد في إبداء رأيهم والمشاركة في الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتفاعل مع الاجهزة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.



ما الاستراتيجية الجديدة لقطاع الإعلام الداخلي في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات؟



٭ ترتكز الاستراتيجية الجديدة على الاستمرارية في مواكبة المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديموغرافية، في ضوء استراتيجية «مصر 2030»، من خلال عملية التطوير المستمرة في شكل ومضمون وأهداف الرسالة الإعلامية، المقدمة من خلال الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية والبحثية والمؤتمرات الجماهيرية وجلسات الاستماع والمبادرات المجتمعية.



ما أهم الحملات التي قام بها الإعلام الداخلي خلال الفترة الماضية؟



٭ لدينا العديد من من الحملات التي قام بها قطاع الإعلام الداخلي، على سبيل المثال لا الحصر، نماذج لبعض الحملات الإعلامية لقطاع الإعلام الداخلي خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024، الحملة الإعلامية لدعم المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية تحت شعار «صوتك مستقبلك» تحت عنوان «انزل وشارك»، كذلك حملة تنمية الاسرة المصرية «اسرتك ثروتك» واستهدفت الحملة شباب الجامعة وحديثي التخرج والمقبلين على الزواج والمتزوجون حديثا، وشارك فيها اكثر من 450 الفا، بالإضافة إلى حملة مراكز النيل لتفضيل المنتج المصري «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا».